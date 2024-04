Fermi da una settimana i lavori di Piazza Mediterraneo a Marina di Modica

Lavori fermi al palo in piazza Mediterraneo a Marina di Modica. I lavori sono iniziati a dicembre, grazie a un finanziamento ottenuto con il PNRR ma da circa una settimana tutto sembra essersi fermato.

Un problema tecnico, magari come quello del parcheggio di via Sacro Cuore che pur essendo completo non è mai stato aperto? Oppure la ditta non sta rispettando i tempi di consegna dei lavori? Insomma, quali sono le cause del ritardo?

INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE GIANNI SPADARO

A chiederselo, è il consigliere Gianni Spadaro del PD con un’interrogazione a risposta scritta al comune. Spadaro, infatti, sottolinea: “Manca poco all’inizio della stagione balneare e sarebbe veramente inaccettabile un ritardo della riapertura della piazza Mediterraneo che, se non ricordo male, è stata garantita per l’inizio della stagione estiva”.

