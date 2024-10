Ferla: maltratta i genitori e perseguita la ex compagna, arrestato

I Carabinieri della Stazione di Ferla hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 45 anni, gravemente indiziato di maltrattamenti nei confronti dei genitori conviventi e atti persecutori verso la sua ex compagna. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, hanno rivelato che l’uomo, spesso sotto l’effetto dell’alcol, aveva manifestato ripetuti comportamenti violenti contro i genitori, minacciandoli di morte e aggredendoli fisicamente. Inoltre, aveva perseguitato la sua ex compagna, recandosi sotto casa sua, insultandola e tormentandola.

Le vittime hanno denunciato

La situazione è emersa grazie alla denuncia delle vittime, che ha permesso alle autorità di intervenire tempestivamente. Inizialmente, l’uomo è stato allontanato dalla casa dei genitori, ma a causa della gravità delle sue azioni, è stata poi disposta la custodia cautelare. Attualmente, l’uomo è detenuto presso il carcere “Cavadonna” di Siracusa.

