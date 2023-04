Fabrizio Corona candidato al consiglio comunale di Catania

Fabrizio Corona candidato al consiglio comunale di Catania. Lo ha annunciato il candidato sindaco Peppino Lipera. Dalla fine di gennaio, l’avvocato penalista è sceso in campo con l’ambizione di diventare il primo cittadino del capoluogo etneo. Negli ultimi giorni, sta facendo il punto per riuscire a chiudere le liste. E oggi, a sorpresa, arriva la notizia che al suo fianco ci sarà il fotografo dei vip.

UNA CANDIDATURA A SORPRESA

Il re dei paparazzi, che negli anni è stato coinvolto in diversi procedimenti giudiziari, potrebbe dunque occuparsi di politica. Dal punto di vista politico, Lipera ha un passato in Consiglio comunale a Palazzo degli elefanti: il 14 ottobre del 1988 subentra a Marco Pannella – a cui poi intitola anche una strada – che era stato eletto nella lista dei Radicali. Il legale rimane in carica fino alla conclusione del mandato, nel 1992.