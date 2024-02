eVision: innovazione e visione a sostegno del territorio e della casa delle farfalle

“La casa delle farfalle”, il progetto itinerante che dopo aver toccato le principali città siciliane, è approdato a Ragusa , sta riscuotendo sempre maggiore successo. Fortemente voluta dall’amministrazione comunale, la casa delle farfalle ha già riscontrato l’interesse di moltissime scuole ragusane che stanno prenotando le loro visite guidate. Il progetto gode del sostegno e della fiducia anche di alcune tra le più importanti aziende del territorio tra le quali eVision, un’azienda ragusana specializzata in soluzione software per aziende della Grande Distribuzione Organizzata (alimentare e non), per la distribuzione in genere, per le piattaforme ortofrutticole e per le aziende manifatturiere.



eVision fornisce la propria consulenza in tutta Italia. Un’azienda innovativa, dinamica, ‘visionaria’, fondata nel 2001 per volontà di un gruppo di professionisti che vanta un’esperienza trentennale nel campo della distribuzione organizzata. Opera nelle aree dei servizi software e della consulenza aziendale, è una realtà in continua crescita con una forte propensione all’innovazione, alla ricerca e allo sviluppo.



A dimostrazione del fatto che eVision crede molto nei giovani studenti ragusani, anche quest’anno è già a lavoro per la maratona di idee “Hack yout talent”, il format creato da 12 aziende del territorio e che coinvolge per tre giorni 100 allievi delle scuole della provincia



eVISION E I GIOVANI





Giovani pronti a sfornare nuove idee per il futuro e a dare input alle aziende del territorio all’avvio di progetti concreti. E perché no? Trovare lavoro. E’ questo lo scopo della maratona di idee che dal 23 al 25 febbraio, vedrà i ragazzi del terzo, quarto e quinto anno delle scuole superiori della provincia, si cimentarsi nello sviluppo di idee su tre linee business: “hack the city”, ovvero su come migliorare la propria città, “hack the system”, ovvero su come preservare l’ambiente e l’intero sistema di produzione in modo sostenibile, e “hack the future”, ovvero su come potrebbe essere il futuro fra una manciata di anni.



“Ogni anno i ragazzi ci stupiscono con le loro idee – ci spiega Gianni Guastella di eVision, una delle 12 aziende promotrici – “dall’agricoltura alla tecnologia, i nostri ragazzi ci hanno proposto in questi anni progetti alternativi e geniali”.



La maratona di idee si articola in tre giornate: venerdì 23 febbraio saranno definite le squadre, sabato 24 è il giorno del lavoro vero e proprio e domenica 25 il giorno delle presentazioni. La giuria è composta da un membro per azienda organizzatrice. Una delle novità di quest’anno è la “versione ridotta” del concorso, pensato per le elementari e le medie.



Ma perché la necessità di una iniziativa di questo tipo? Gianni Guastella non esita a spiegarci: “Tutte le aziende hanno bisogno di personale perché siamo subissati di lavoro. Si sente dire spesso che non c’è lavoro qui al sud e molti ragazzi vanno via. Non è vero. Noi siamo sempre alla ricerca di giovani talentuosi e lavoriamo tantissimo anche per grandi aziende italiane, ma pochi lo sanno. Per questo motivo, appena finito il concorso, noi invitiamo i ragazzi a visitare le nostre aziende”.

