Evade domiciliari, vittoriese arrestato mentre passeggia in centro

La Polizia di Stato arrestato un trentunenne da Vittoria, trattenendolo in custodia per il reato di evasione dal regime degli arresti domiciliari.

Nel contesto dei consueti servizi di controllo del territorio, attentamente predisposti dal Questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore, il personale della Squadra Volante del Commissariato di Vittoria ha effettuato un intervento decisivo. Durante un’ispezione in una via del centro urbano, hanno individuato e fermato il trentunenne, che risultava in violazione del regime degli arresti domiciliari.

Le indagini condotte hanno rivelato che l’uomo era stato precedentemente sottoposto a questo regime. Di conseguenza, dopo aver completato le procedure di rito, è stato immediatamente trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

