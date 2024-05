Evade dai domiciliari e scappa per le vie di Modica Sorda per sfuggire ai poliziotti: arrestato

Era evaso dai domiciliari e per questo è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia di Modica. L’uomo, 49 anni, residente a Modica, era stato arrestato precedentemente per spaccio di sostanze stupefacenti.

Questo arresto fa parte di una strategia mirata a intensificare i controlli su persone sottoposte a misure restrittive della libertà, come gli arresti domiciliari, la sorveglianza speciale e l’affidamento in prova.

Il controllo

Un primo controllo era stato effettuato sull’uomo alle 14 dalla polizia e in quell’occasione era in casa. Tuttavia, al secondo controllo effettuato qualche ora più tardi, l’uomo non è stato trovato nell’abitazione. Le ricerche sono scattate immediatamente, e l’uomo è stato rintracciato lontano dalla sua abitazione. Alla vista degli agenti, ha tentato una fuga precipitosa per le vie del quartiere Sorda di Modica, ma è stato prontamente bloccato e arrestato per evasione.

L’Autorità Giudiziaria di Ragusa ha ripristinato la misura cautelare violata.

© Riproduzione riservata