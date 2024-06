Europee senza il traino delle comunali, nel ragusano l’affluenza più bassa

In Sicilia, nei 37 comuni in cui si sono tenute le elezioni per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali, l’affluenza è stata del 58,05%, con 462.281 elettori chiamati alle urne. A Caltanissetta, l’unico capoluogo coinvolto, l’affluenza ha raggiunto il 55,90%, registrando un calo dello 0,63% rispetto alle elezioni comunali precedenti.

Ragusa il comune con l’affluenza più bassa

La provincia di Messina ha registrato l’affluenza più alta con il 65,67% nei suoi 10 comuni al voto. Al contrario, la provincia di Agrigento ha avuto l’affluenza più bassa, con il 45,41% nei 6 comuni interessati.

Per quanto riguarda le elezioni europee, l’affluenza in Sicilia è stata del 38%, leggermente superiore al 37,51% della tornata precedente. La provincia con la più alta percentuale di votanti è stata Caltanissetta con il 48,05%, mentre Ragusa ha registrato l’affluenza più bassa con il 31,14%.

