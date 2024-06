Europee: l’ex sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ce la fa. Proclamato europarlamentare. L’on Giuseppe Antoci visita invece Siracusa

L’ex sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ce l’ha fatta. È stato proclamato europarlamentare, entrando a far parte dei sei eletti al Parlamento Europeo. Orlando, figura di spicco della politica siciliana, si unisce così a Ilaria Salis, Mimmo Lucano, Ignazio Marino, Cristina Guarda e Benedetta Scuderi.

In una nota ufficiale, i deputati di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, hanno annunciato i risultati delle proclamazioni e delle decisioni assunte dai candidati plurieletti.

“Alla luce delle proclamazioni avvenute e delle decisioni assunte dai candidati plurieletti, comunichiamo che i/le sei eletti/e al parlamento europeo sono: Ilaria Salis, Mimmo Lucano, Ignazio Marino, Cristina Guarda, Leoluca Orlando e Benedetta Scuderi. A loro vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro e di portare le istanze della giustizia sociale, climatica e della pace del programma dell’Alleanza Verdi e Sinistra nel Parlamento Europeo.”

Intanto il neo europarlamentare siciliano Giuseppe Antoci si è recato a Siracusa. Accompagnato

dal parlamentare Filippo Scerra e dal deputato regionale Carlo Gilistro, Antoci ha voluto incontrare simpatizzanti ed attivisti nella sede siracusana del Movimento 5 Stelle, in viale Teocrito. Con quasi 65mila

preferenze, Antoci è stato eletto a Bruxelles dove nelle settimane scorse ha iniziato a prendere i primi contatti con l’importante istituzione europea. Importante il contributo fornito anche dalla

provincia di Siracusa con 4.987 voti, segno della vivacità in provincia del Movimento 5 Stelle.

Il referente del gruppo M5S Siracusa Sud, Corrado Fioretti, e la referente del gruppo M5S di Siracusa, Cristina Merlino, si sono soffermati con Giuseppe Antoci per programmare incontri ed iniziative

nel territorio, per “accorciare” le distanze tra Siracusa, la Sicilia e Bruxelles. Un invito subito accolto da Antoci, che ha voluto ringraziare attivisti e simpatizzanti del Movimento 5 Stelle per il deciso e

costante supporto. “Con Giuseppe Antoci possiamo contare su di un’autorevole sponda anche in Europa, dove il nostro territorio deve poter contare su voci ferme e nette contro cattive abitudini e

malaffare. Dal tema dei rifiuti alla depurazione, dal commercio all’insularità: è necessario un contributo di conoscenza ed impegno che da Palermo e Roma faccia presa anche in Europa, dove si decidono azioni

e regole su temi cruciali per la Sicilia di oggi e di domani. Giuseppe Antoci aggiunge un’ulteriore quota di integrità e fermezza alla nostra azione e l’ottimo risultato personale conseguito conferma la bontà delle

scelte operate dal Movimento 5 Stelle”, le parole di Scerra e Gilistro nell’accogliere Antoci a Siracusa.

