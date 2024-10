Etna trasporti, non solo ritardi: la fermata di Vizzini Scalo completamente al buio

Il servizio Etna Trasporti che collega Ragusa-Catania è usufruito anche da coloro che prendono l’autobus alla fermata di Vizzini Scalo, presso un’area di rifornimento. Un gruppo di pendolari lamenta il fatto che da qualche tempo gli autobus arrivano in ritardo e ciò diventa un problema soprattutto per chi deve rientrare quotidianamente a casa. Ma non è tutto. Alla fermata di Vizzini, la fermata da qualche tempo è completamente al buio e ciò crea problemi di sicurezza specialmente per chi deve prendere l’autobus nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio. Il fatto che il punto di riferimento del rifornimento Q8 sia stato smantellato, lasciando l’area al buio, aggrava ulteriormente la questione. Il problema ci è stato segnalato da alcuni viaggiatori.

La richiesta dei viaggiatori

I viaggiatori chiedono che l’azienda di trasporti o le autorità locali prendessero provvedimenti per migliorare la sicurezza in quella zona. L’installazione di un lampione o lo spostamento della fermata in un’area più illuminata e frequentata, vicino alla stazione o ai ristoranti, potrebbe risolvere gran parte del problema. Il buio non solo rende scomodo l’uso della fermata, ma aumenta la percezione di vulnerabilità.

