Estate culturale a Scicli: in città arriva Pietro Grasso

E’ il proseguo degli appuntamenti dell’estate culturale nella città di Montalbano ed il primo di questo fine settimana. In piazza Municipio, alle 21 del 4 settembre, è atteso uno dei personaggi di primo piano della recente storia italiana. Pietro Grasso, già presidente del Senato della Repubblica e magistrato di grande notorietà. Nell’ambito della rassegna Pagine Mediterranee, curata dal Comune di Scicli, presenterà il suo più recente libro “Scintille per la scuola”. A dialogare con il giudice Pietro Grasso sarà Domenico Occhipinti.

