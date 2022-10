Espulso dal 2018, fermato mentre sta per sposarsi

La polizia di Lodi ha bloccato le pubblicazioni di matrimonio prendendo contemporaneamente in custodia per l’espusione un egiziano di 52 anni, intenzionato a sposarsi nel comune di Borghetto Lodigiano. L’uomo era arrivato in municipio per istruire le pratiche previste il matrimonio con un’italiana che si era già maritata più volte.

La polizia locale si è insospettita e ha voluto verificare la sua situazione, scoprendo che l’uomo era destinatario di un decreto di espulsione dal 2018. E’ stato quindi trattenuto in comune con la scusa di completare la documentazione fino a quando, a prelevarlo, sono arrivati gli agenti dell’Ufficio immigrazione della questura di Lodi per eseguire l’espulsione coatta amministrativa.