Escape Room al Commissariato di Vigata. “Le ali della sfinge” il romanzo di Camilleri per sensibilizzare sul tema dei diritti delle donne

Un evento curioso, di forte richiamo per gli appassionati di Camilleri e del commissario Salvo Montalbano, quello in programma, alle 16 di domenica 10 marzo a Scicli. Per iniziativa della cooperativa Agire una nuova esperienza letteraria con l’escape room che si terrà al Commissariato di Vigata, con sede al piano terra del palazzo comunale in piazza Municipio.

Il commissariato di Vigata sarà set di un escape room basata sul romanzo di Camilleri “le ali della sfinge”.

Ci saranno indizi da risolvere, misteri da sciogliere, prove da superare. “Lo scopo di quest’escape room è sicuramente quello della sensibilizzazione su un tema molto importante, quale la violenza sulle donne, utilizzando uno dei romanzi sul tema tra i più belli di Camilleri – spiegano i promotori – un appuntamento alla riscoperta dei protagonisti della serie più amata d’Italia in uno dei siti più amati dai suoi fan. Si riuscirà a risolvere tutti gli enigmi e ad uscire in tempo dal commissariato di Vigata?”.

