Eni cessa la produzione di polietilene a Ragusa: chiude l’impianto di Versalis

Eni cessa la produzione di polietilene a Ragusa. Una notizia sconvolgente per l’intera città, appresa tramite agenzia ANSA. Questo perchè Eni ha annunciato un ambizioso piano di trasformazione e decarbonizzazione per Versalis, la sua divisione chimica, con un investimento di 2 miliardi di euro nei prossimi cinque anni. Questo piano mira a ridurre le emissioni di CO2 di circa 1 milione di tonnellate, pari al 40% delle emissioni attuali di Versalis in Italia. Gli investimenti saranno concentrati sulla realizzazione di nuovi impianti industriali in linea con la transizione energetica, la chimica sostenibile, la bioraffinazione e l’accumulo di energia.

Le chiusure

Nel quadro di questa trasformazione, è prevista la chiusura degli impianti di cracking di Brindisi e Priolo, e di quello per la produzione di polietilene a Ragusa, per fare spazio alle nuove strutture. Questo piano riflette l’impegno di Eni verso la decarbonizzazione e l’innovazione industriale, puntando a un futuro più sostenibile per il settore chimico e per l’industria energetica nel suo complesso.

© Riproduzione riservata