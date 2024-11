E’morto nella notte il giovane rimasto vittima dell’incidente sulla Ragusa-Santa Croce

Non ce l’ha fatta il giovane ventenne, originario del Mali che all’alba di ieri era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale lungo la strada statale 60, Ragusa-Santa Croce. Il ventenne era il passeggero di uno scooter condotto da un 23enne, anch’egli straniero. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi; era stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria in codice rosso. Lì, era stato sottoposto ad un primo intervento chirurgico.



Nel tardo pomeriggio il trasferimento all’ospedale Cannizzaro di Catania, C.D., originario come detto del Mali, e residente a Ragusa, era arrivato poco dopo le 20. Nelle prime ore di oggi il giovane è deceduto per i gravi politraumi subiti. SUl posto, oltre ai mezzi di soccorso, anche i militari dell’Arma per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto

© Riproduzione riservata