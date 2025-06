Emilio Isgrò guida i visitatori alla sua arte: a Scicli due giornate-evento da non perdere

Un’occasione unica, rara, e per molti versi storica: nelle giornate del 24 e 25 giugno, il Maestro Emilio Isgrò, tra i massimi protagonisti dell’arte contemporanea italiana, guiderà personalmente un gruppo ristretto di visitatori all’interno della sua mostra “L’Opera delle formiche”, ospitata al Museo d’Arte Contemporanea del Carmine (MACC) di Scicli.

Non una visita come le altre, ma un vero viaggio dentro l’anima dell’arte, con la voce del suo autore a fare da guida. Il celebre artista siciliano, noto in tutto il mondo per la sua pratica della cancellatura, incontrerà il pubblico, risponderà alle domande, racconterà aneddoti e svelerà i retroscena delle sue opere.

Solo 25 fortunati per ciascuna giornata

Per partecipare è necessario prenotarsi attraverso il sito ufficiale del MACC: solo i primi 25 iscritti per ciascun giorno avranno l’onore di partecipare a un’esperienza immersiva e irripetibile, a tu per tu con un grande maestro dell’arte italiana.

Un evento che segna un nuovo paradigma culturale

L’iniziativa, innovativa per modalità e impatto emotivo, punta a diventare un modello di fruizione artistica: non più solo mostra, ma dialogo, esperienza, confronto diretto con l’artista. In questo senso, Scicli si propone ancora una volta come laboratorio culturale all’avanguardia, capace di coniugare bellezza, innovazione e profondità.

Una mostra di successo internazionale

La mostra “L’Opera delle formiche”, inaugurata lo scorso 5 maggio alla presenza del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ha già registrato migliaia di visitatori da tutto il mondo, diventando una delle attrazioni culturali più importanti della Sicilia sud-orientale. Al MACC sono esposte circa settanta opere, che ripercorrono l’intero cammino artistico di Isgrò dagli anni Sessanta ad oggi, in un allestimento che emoziona e sorprende.

Un appuntamento da segnare in agenda

Il 24 e 25 giugno non saranno solo due giornate di visita, ma un momento di incontro con la storia dell’arte vivente. Per chi ama la cultura, la parola, la visione e l’intuizione, sarà un’occasione da cogliere al volo.

© Riproduzione riservata