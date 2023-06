Emergenza criminalità a Comiso e Vittoria. Ancora un’aggressione

Emergenza microcriminalità a Vittoria, Comiso e nei paesi del circondario.

L’ultimo episodio, in ordine di tempo, si sarebbe verificato a Comiso, in un quartiere popolare, dove una persona sarebbe stato aggredito nel garage di casa da uno sconosciuto, forse per un tentativo di rapina.

Liuzzo ha chiesto un incontro al prefetto per chiedere maggiore sicurezza nella città. “Ci vuole uno sforzo notevole sul fronte dell’attenzione – ha detto Liuzzo – perché solo così potrà essere ampliata la percezione di sicurezza da parte della collettività che, al momento, risulta essere ai minimi storici”.

Nei giorni scorsi, sono stati intensificati i controlli, con varie pattuglie che spesso hanno vigilato nel centro storico. Ma la situazione è preoccupante, come dimostrano i continui atti vandalici e le violenze nella zona di piazza Fonte Diana e il tentativo di violenza sessuale perpetrato due settimane fa ai danni di una wedding planner di Comiso, mentre stava chiudendo il suo negozio. L’aggressore e uno dei suoi complici sono stati arrestati.

EPISODI DI MICROCRIMINALITA’ ANCHE A SCOGLITTI E VITTORIA



Da Comiso a Vittoria, dove analogamente si segnalano numerosi episodi di cronaca. Memorabili quelli accaduti il primo maggio e altri nelle settimane successive. Di recente, si è registrato un tentativo di rapina ai danni di un tabaccaio nel centro di Scoglitti.

Su questi temi, a Vittoria è già stata annunciata una seduta aperta del consiglio comunale che potrebbe tenersi anche nella frazione.