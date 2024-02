Eletto il segretario provinciale di Azione di Calenda, è l’avv. Damiano Motta

Eletto il segretario provinciale di Azione di Calenda, è l’avv. Damiano Motta che condurrà Azione verso il congresso provinciale che si terrà nella tarda primavera. Appresso un pensiero dell’avv. Motta, di origini siracusane, ma ragusano di adozione, sul suo impego politico: “La nuova epoca ha fatto irruzione nella storia in maniera violenta improvvisa ed inaspettata. Pensare di non partecipare alla vita politica del nostro Paese è ingenuo se non addirittura pericoloso. Bisogna decidere se essere travolti dalla storia o partecipare, in maniera etica, alla sua tessitura.

I membri della comunità di Azione hanno scelto la seconda: per formazione, capacità, senso del dovere e caratura politica.

Raccoglieremo ogni sfida con lo spirito di coloro che sono chiamati a servire lo Stato non come un atto di privilegio ma come una ricompensa al merito. Il merito di coloro che non si occupano dei pubblici affari per risolvere le loro questioni private. Con questo spirito daremo vita, a breve, ad una nuova fase congressuale che sarà insieme un atto di forma e di sostanza. Il compimento esteriore di quel senso civico ed insieme dovere politico che caratterizza il nostro partito”

