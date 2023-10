Elena e Serafina: insieme attraversano l’Italia verso Ragusa. Ecco la storia

È una storia di coraggio, passione e avventura quella di Elena, una 37enne milanese che ha intrapreso un viaggio straordinario in compagnia della sua fedele compagna, Serafina. Questa eccezionale avventura li condurrà fino a Ragusa.

Per Elena, amante appassionata del trekking, questo non è solo un viaggio, ma una vera e propria missione personale. Ha deciso di abbandonare il suo lavoro nell’ambito della cooperazione internazionale per vivere un periodo sabbatico dedicato alla sua grande passione: camminare per lunghe distanze, scoprire luoghi nuovi e abbracciare la libertà della strada.

La sua compagna di viaggio, Serafina, è un’affettuosa compagna a quattro zampe, un’asinella addestrata che ha dimostrato di essere all’altezza del particolare viaggio. Elena e Serafina si sono “conosciute” grazie a un annuncio che riguardava la vendita di Serafina ad Anagni. Dopo due settimane di addestramento e assestamento, erano pronte per iniziare il loro incredibile viaggio verso Ragusa, dove Elena ha programmato di incontrare degli amici. Arriveranno a novembre.

Elena racconta con affetto: “Mi segue ovunque ed è molto intelligente. Abbiamo percorso strade difficili, come ad esempio la Casilina, ma non mi ha mai dato problemi. È addestrata”.

Il loro viaggio ha attraversato diverse località dell’Italia meridionale, tra cui Atena Lucana, Buonabitacolo, Padula e Sala Consilina, seguendo il corso del fiume Tanagro. Elena sottolinea quanto sia diversa questa esperienza rispetto a precedenti escursioni con animali da soma e pastori: ora sono solo loro due, e la responsabilità è maggiore.

Ma per Elena, questo viaggio non è solo una sfida fisica, è anche un’opportunità per l’introspezione e la riflessione. “Camminare è il mio modo di riflettere,” afferma con convinzione. Ogni giorno percorrono circa 17 chilometri, esplorando la natura e i paesaggi mozzafiato che l’Italia meridionale ha da offrire.