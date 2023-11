Eduscopio: a Modica gli istituti secondari migliori (anni pre Covid). Ecco anche la lista nelle altre città

Il Liceo Classico “Galilei-Campailla” per la preparazione agli studi universitari e l’Istituto Alberghiero “Principi Grimaldi” per il lavoro dopo il diploma. Secondo Eduscopio della Fondazione Agnelli sono entrambe a Modica le migliori scuole secondarie di II grado della provincia. Questa mattina sono emersi i dati aggiornati del portale (eduscopio.it) che si rivolge agli studenti, alle loro famiglie e ai docenti. Eduscopio ha analizzato i dati di circa 1.326.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020) in circa 7.850 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

Per i percorsi universitari, eduscopio ha guardato gli esami sostenuti, i crediti acquisiti e i voti ottenuti. Per coloro che hanno preferito entrare subito nel mondo del lavoro, eduscopio ha verificato se i diplomati hanno trovato un’occupazione, quanto rapidamente hanno ottenuto un contratto di durata significativa e se il lavoro ottenuto è stato coerente con gli studi compiuti o se invece è un lavoro qualsiasi.

Questa la classifica nel ragusano (i primi tre posti per indirizzo ai fini degli studi universitari):

Liceo Classico

Galilei-Campailla Modica, che ha ottenuto il maggiore punteggio nell’indice denominato Fga: 73.96. Is. Vico-Umberto I-Gagliardi di Ragusa Gaetano Curcio di Ispica

Liceo Scientifico

Enrico Fermi di Ragusa Giosuè Carducci di Comiso Giuseppe Mazzini di Vittoria

Liceo Scientifico-Scienze applicate

Galilei-Campailla di Modica Gaetano Curcio di Ispica

Scienze Umane

Giovanni Verga di Modica Is Vico-Umberto I-Gagliardi di Ragusa Giuseppe Mazzini di Vittoria

Scienze Umane-Economico e Sociale

Is. Vico-Umberto I-Gagliardi di Ragusa Giovanni Verga di Modica

Liceo Linguistico

Giovanni Verga di Modica Gaetano Curcio di Ispica Is. Vico-Umberto I-Gagliardi di Ragusa

Liceo Artistico

Galilei-Campailla di Modica

Tecnico-Economico

Enrico Fermi di Ragusa

Fabio Besta di Ragusa

Giosuè Carducci di Comiso

Tecnico-Tecnologico

Fabio Besta di Ragusa Majorana (Is Ferraris) di Ragusa Enrico Fermi di Ragusa

Ora la classifica dei primi tre posti per indirizzo con l’indice di occupazione dei diplomati, sempre nel ragusano:

Tecnico-Economico

Fabio Besta di Ragusa Archimede di Modica 3. Quintino Cataudella di Scicli

Tecnico-Tecnologico

Alberti (Is Archimede) di Modica 2. Majorana (Is Ferraris) di Ragusa Is Vico-Umberto I-Gagliardi di Ragusa

Professionale-Servizi

Principi Grimaldi di Modica (indice Fga 52.84) Galileo Ferraris di Ragusa La Cultura di Comiso

Professionale- Industria e Artigianato

Galileo Ferraris di Ragusa Gaetano Curcio di Ispica Giovanni Verga di Modica

Infine la classifica delle scuole secondarie di II grado con la maggiore coerenza tra studi fatti e lavoro trovato:

Tecnico-Economico

Giorgio La Pira di Pozzallo Quintino Cataudella di Scicli Archimede di Modica

Tecnico-Tecnologico

Enrico Fermi di Ragusa Majorana (Is Ferraris) di Ragusa Alberti (Is Archimede) di Modica

Professionale-Servizi

Gesualdo Bufalino di Comiso Guglielmo Marconi di Vittoria Principi Grimaldi di Modica

Professionale-Industria e Artigianato

Galileo Ferraris di Ragusa Guglielmo Marconi di Vittoria Gaetano Curcio di Ispic