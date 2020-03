Ed è di nuovo assalto immotivato ai supermercati in provincia di Ragusa - Ragusa Oggi

Ed è di nuovo assalto immotivato ai supermercati in provincia di Ragusa

In provincia di Ragusa, stamani, è di nuovo assalto ai supermercato. Una paura di restare senza cibo o comunque senza generi alimentari dovuta alla direttiva regionale che dispone, da ieri, in Sicilia la chiusura degli esercizi durante la domenica. Permetteteci di dire che questa psicosi di restare senza generi alimentari è assolutamente immotivata. Ed è anche pericolosa. E’ sbagliato recarsi al supermercato in massa perchè l’affollamento, dal punto di vista della salute, è un errore.

E’ necessario, piuttosto, organizzarsi durante i giorni della settimana e prevedere, così, la spesa da fare anche per la domenica. In ogni caso, per chi ha necessità di recarsi al supermercato, vi segnaliamo alcune regole da seguire, diffuse dalla consortile Ergon e applicate nei punti vendita a marchio Despar, Interspar, Eurospar, Ard e AltaSfera della Sicilia.

Queste le indicazioni che tutti, clienti e dipendenti, dovranno osservare per evitare ogni possibilità di contagio:

• evitare abbracci e strette di mano

• coprirsi naso e bocca se si tossisce o si starnutisce

• mantenere la distanza di un metro nei rapporti interpersonali, ad esempio quando si aspetta il proprio turno nei vari reparti o passeggiando tra i corridoi.

Uno dei momenti più delicati è quello del pagamento in cassa, in questo caso le regole da rispettare sono ben precise:

• mantenere la distanza di un metro quando si è in fila, anteponendo se possibile il carrello della spesa fra sé e il cliente davanti come una sorta di separatore fisico

• solo quando arriva il proprio turno posizionare la merce all’inizio del nastro

• una volta sistemata la merce, recarsi direttamente nella zona d’insaccamento della spesa e non sostare davanti alla cassiera

• porgere i contanti o la carta mantenendosi a distanza dalla cassiera.

Attenzione e distanza interpersonale sono le regole da rispettare per assicurare a tutti maggiore tutela. Anche i lavoratori Ergon dovranno osservare precise indicazioni.

Inoltre vi ricordiamo di andare al supermercato muniti di mascherina e guanti, proprio per evitare ogni ulteriore problema. Ricordiamo, inoltre, che non è una carestia. Nessun blocco alle merci è stato disposto e i mezzi possono tranquillamente arrivare in Sicilia come in ogni parte d’Italia.