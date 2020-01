Economia Sicilia: ERGON delibera un aumento di capitale a 5.8 milioni di euro - Ragusa Oggi

Economia Sicilia: ERGON delibera un aumento di capitale a 5.8 milioni di euro

Condividi su:

L’assemblea dei soci di Ergon il 27 dicembre scorso ha deliberato un aumento di capitale sociale che passa dunque da 3.2 a 5.8 milioni di euro.

La decisione avviene in coerenza con il piano di sviluppo della Società che già nello scorso esercizio aveva portato il capitale da 1.2 a 3.2 milioni di euro.

Le ragioni sottostanti all’incremento di capitale di Ergon – concessionaria dei marchi Despar, Eurospar, Interspar, ARD Discount e Altasfera – rispondono ad un opportuno adeguamento del patrimonio sociale all’importante crescita dei volumi di vendita riscontrati. Nel 2019, infatti, il valore dei ricavi è continuato a crescere registrando un + 16% rispetto al dato 2018.

La decisione dei Soci rappresenta un tangibile segnale di rispetto e consolidamento dei rapporti con i fornitori e tutti gli stakeholders.

Ergon è una Società Consortile che offre alle sue consorziate e alle loro reti di vendita efficienti servizi commerciali, logistici, di marketing e amministrativi. Il costante aggiornamento professionale, l’integrazione delle competenze e l’elevato standard di servizi hanno portato Ergon ad affermarsi oggi come uno dei principali protagonisti della distribuzione alimentare in Sicilia.

Concessionaria del marchio Despar, aderisce al Consorzio Despar Italia che riunisce tutte le concessionarie del marchio sul territorio nazionale con le insegne Despar, Eurospar ed Interspar. Ergon Consortile è inoltre concessionaria per i marchi Ard Discount e dei cash&carry Altasfera in Sicilia.