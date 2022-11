Ecco in che condizioni è la pista di atletica “Francesco Raffa” di Vittoria. VIDEO

Un campo sportivo con piste d’atletica, spogliatori e tutto il necessario per svolgere importanti attività ridotto a un cumulo di spazzatura.

Stiamo parlando della pista di atletica dedicato a Francesco Raffa, a Vittoria, una struttura che poteva essere il fiore all’occhiello non solo per la città di Vittoria, ma anche per tutta la zona limitrofa e che invece è ridotta ad un’enorme discarica a cielo aperto. La denuncia arriva dalla guardia ambientale Riccardo Zingaro che ha già segnalato tantissime volte lo stato di abbandono in cui si trova questa “cattedrale nel deserto”, una incompiuta i cui lavori si sono fermati nel 1997 e che è costata più di un miliardo e mezzo delle vecchie lire.

“Sono passate le amministrazioni, ma nulla è cambiato e la struttura è in uno stato di totale incuria”, spiega Riccardo Zingaro. La situazione è questa: all’entrata, regna il degrado assoluto, con decine e decine di elettrodomestici e spazzatura gettati come se il campo fosse un’enorme discarica a cielo aperto. Più volte la polizia municipale è intervenuta ma nulla è cambiato.

Per non parlare degli spogliatoi, che al momento sono un totale disastro. E’ possibile che non si riesca a mettere in sesto questo campo sportivo magari intercettando i fondi del PNRR? Si tratterebbe di un’importante opera che potrebbe essere restituita alla comunità, a vantaggio di tutti.