Ecco come sarà il nuovo Palascherma di Modica: consegnati i lavori, sarà completato in 400 giorni

Sono stati consegnati i lavori di ristrutturazione del Palascherma di Modica, assegnati alla ditta Capobianco. Ad annunciarlo, il sindaco della città, Maria Monisteri. Il progetto prevede un periodo di circa 400 giorni per il completamento dei lavori. Questo intervento fa parte di un percorso avviato da 10 anni per la riqualificazione delle strutture della città, con l’obiettivo di rendere il Palascherma un punto di riferimento nazionale ed internazionale per il movimento schermistico. L’inaugurazione della struttura rinnovata è prevista in seguito alla conclusione dei lavori e sarà presieduta dal presidente del CONI, Giovanni Malagò.

IL PALASCHERMA DIVENTERA’ UN CENTRO FEDERALE DI RIFERIMENTO INTERNAZIONALE

Nelle intenzioni, il palascherma diventerà un Centro Federale di riferimento internazionale, grazie agli interventi previsti che includono miglioramenti in tutte le sue parti.

L’avvio dei lavori di ristrutturazione e ampliamento del Palascherma sono stati finanziati con fondi del PNRR per un importo di 3,2 milioni di euro. Gli interventi prevedono l’adeguamento sismico, l’ampliamento degli spazi utili per l’attività sportiva e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

