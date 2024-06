E’ Raffaele Mazza il ciclista morto in un tragico incidente sulla Scoglitti-Gela. Rimandata a Mazzarrone la festa del Sacro Cuore

E’ Raffaele Mazza il ciclista travolto e ucciso da un camion in un tragico incidente stradale che si è verificato stamani sulla Gela-Scoglitti. Nello scontro, avvenuto intorno a mezzogiorno, Raffaele Mazza è deceduto sul colpo. Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato inviato l’elisoccorso e due ambulanze, ma è stato tutto inutile.

Chi era Raffaele Mazza

Mazza, ex bancario, insieme ad un gruppo di appassionati e di ciclisti amatoriali, tutti di Mazzarrone, stava percorrendo la strada litoranea provenendo da Gela. Un camion che procedeva in direzione opposta li ha travolti. Unanime il cordoglio a Mazzarrone, dove l’uomo – da sempre appassionato di bici e che era solito fare lunghe passeggiate con altri appassionati – era molto conosciuto e stimato. Il sindaco, Giovanni Spata, si è recato sul luogo dell’incidente. “Era una persona buona e un caro amico – ha detto il sindaco – lo conosco da sempre. È un giorno di grande dolore per Mazzarrone, per i tanti che lo conoscevano e gli volevano bene”.

Intanto le Parrocchie di Mazzarrone annunciano: “dopo aver ricevuto la tragica notizia dell’incidente stradale, dove ha perso la vita il caro fratello Raffaele Mazza, il Consiglio Pastorale Interparrocchiale ha deciso di rimandare la Festa del S. Cuore a data da destinarsi. Ci stringiamo tutti con grande affetto alle Fam. Mazza pregando il Signore della vita perche sia loro sostegno e conforto in questo momento di grande sofferenza”. A firare la nota, il parroco Don Lucio Gatto.

