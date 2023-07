E’ morto il giornalista e attore ibleo Angelo Ruggieri. Portò insegnamenti nelle carceri

Si è spento nei giorni scorsi a Latina, dopo una lunga malattia, Angelo Ruggieri. Persona attiva in tanti campi fin da giovane, dal giornalismo al cinema, dalla fotografia all’insegnamento nelle carceri sempre con il massimo dell’entusiasmo , esprimendo solidarietà umana senza pregiudizi. Già a vent’anni fondava testate giornalistiche nella sua città natale, Ragusa, organizzando manifestazioni culturali di vario genere raccogliendo intorno a se l’interesse dei giovani al cinema, all’arte.

Ha partecipato a numerosi film molto noti come “Divorzio all’italiana”, “Sedotta e abbandonata” e più recentemente al film di peso internazionale “Gangs of New York” di Martin Scorsese. Ha fondato e diretto l’associazione degli insegnanti carcerari, il Periódico Umanità nel Carcere quale supporto alla sua attività di insegnante carcerario a Roma prima e successivamente a Latina. Attività che ha connotato tutta la sua vita professionale affrontata sempre con il sorriso e la generosità che lo ha contraddistinto. Le condoglianze di Ragusaoggi.it alla famiglia.