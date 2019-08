È MORTA LA SCRITTRICE TONI MORRISON - Ragusa Oggi

NEW YORK (ITALPRESS) – Si è spenta all’età di 88 anni a New York, dopo una breve malattia, il Premio Nobel Toni Morrison. A renderlo noto la famiglia e il suo editor. Pseudonimo di Chloe Anthony Wofford era nata a Lorain, in Ohio, da una famiglia originaria dell’Alabama. Laureata nel 1953 all’Università di Howard, muove i primi passi nel mondo dell’editoria nel 1965 lavorando per la casa editrice Random House di New York come editor e curando le opere di diversi autori afroamericani come Gayl Jones, Toni Cade Bambara, Angela Davis e Muhammad Alì. E’ del 1970 il suo primo romanzo, “L’occhio più azzurro”. Dopo 3 anni sarà la volta di “Sula”. Intanto nel 1976 intraprende la carriera accademica insegnando all’università di Yale. Nel 1977 pubblica una delle opere più note, “Il Canto di Salomone”. Nel 1987 dà alle stampe forse la sua opera più importante, “Amatissima”, il best seller che racconta la storia di una schiava che preferisce uccidere la figlia piuttosto che farle vivere le tremende condizioni della schiavitù. Opera che le varrà il Premio Pulitzer. Nel 1990 inizia ad insegnare a Princeton. Nel 1993 riceve il Nobel per la letteratura.

