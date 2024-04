E’ morta la mamma di Eleonora Incardona, volto di Dazn

Lutto per Eleonora Incardona, nota al grande pubblico per essere uno dei volti di Dazn. Domenica, dopo una malattia, è morta sua mamma, Graziella Darma, 68 anni. Eleonora vive e lavora a Milano ma è di origini chiaramontane, luogo in cui risiedeva anche la sua mamma, che era originaria della città di Gela. I funerali si sono già svolti nei giorni scorsi.

Sul suo profilo instagram, seguito da oltre 900 mila followers, Eleonora ha postato alcune foto in ricordo della mamma.

A lei e alla sua famiglia le più sincere condoglianze da parte della redazione di RagusaOggi.

