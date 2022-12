E’ morta Kirstie Alley, la mamma di “Senti chi parla”

Addio a Kirstie Alley, star hollywoodiana due volte vincitrice dell’Emmy e famosa per aver interpretato Rebecca Howe nella sitcom ‘Cheers‘ e nota per essere stata protagonista assieme a John Travolta della commedia dal successo globale ‘Senti chi parla’.



L’attrice è deceduta nelle scorse ore, all’età di 71 anni, dopo una breve battaglia contro il cancro.Kirstie Alley era nata a Wichita, Kansas, nel 1951 e si era trasferita nel 1980 a Los Angeles, dove ha lavorato come interior designer.

La sua carriera cinematografica era iniziata nel 1982 con ‘Stark Trek II’, seguito poi da ‘Blind Date’ e nel 1985 dalla miniserie ‘North and South’.

Nel 1991 conquistò il suo primo Emmy per il ruolo in ‘Cheers’. Il secondo arrivò invece nel 1994 con ‘David’s Mother’, in cui interpretava il ruolo della madre di un teenager autistico.

Nel 1995 è stata protagonista del film ‘Senti chi parla’, in cui ha interpretato Mollie Jensen. L’opera cinematografica raccolse un consenso di pubblico globale. E infatti ebbe due sequel: ‘Senti chi parla 2’ e ‘Senti chi parla adesso’.



In tutti e tre i film ha recitato al fianco di John Travolta che l’ha ricordata nelle scorse ore attraverso un messaggio via social: “Kirstie è stata una delle conoscenze più speciali che io abbia mai avuto. Le voglio bene e so che ci rivedremo di nuovo, da qualche parte”.