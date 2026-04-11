E’ la giornalista-studentessa Irene Savasta a vincere il concorso “Penne all’Agrodolce” riservato ai giornalisti. FOTO

Una vittoria netta, sorprendente, carica di significato. È quella conquistata a “Città del Mare” a Terrasini Irene Savasta, giornalista iblea della testata Ragusaoggi.it, che al concorso gastronomico per giornalisti “Penne all’Agrodolce” di Travelexpo ha ottenuto il primo posto per i primi piatti e, soprattutto, il punteggio complessivo più alto tra le sezioni in gara, imponendosi su tutti i concorrenti. Un successo che ha il sapore della determinazione e della passione autentica, perché la Savasta non è una cuoca professionista, ma una giornalista e anche una studentessa del corso serale del distaccamento di Chiaramonte Gulfi dell’Istituto Principi Grimaldi di Modica indirizzo Alberghiero. E questo è il primo concorso di cucina a cui partecipa. A conquistare la giuria, tecnica e popolare, presieduta da Giusi Battaglia (Giusina in cucina), è stato il suo piatto dal nome evocativo: “Mezzelune di Sicilia… in terra”. Una creazione che racconta una cucina contemporanea, sostenibile e profondamente legata al territorio. L’impasto, realizzato dalla Savasta sul momento, nasce da semola rimacinata arricchita con purea di rapa rossa, senza aggiunta di acqua grazie alla naturale umidità dell’ingrediente. Il ripieno è una crema di melanzane con provola affumicata, mentre la decorazione diventa manifesto di una filosofia precisa: chips ottenute da bucce di melanzana e scarti di finocchio, trasformati in elementi croccanti e raffinati a cui sono stati aggiunti fiorellini di campo. Un piatto vegetariano che ha saputo superare proposte a base di ingredienti decisamente più gustosi, come gamberoni, formaggio e salsiccia, ribaltando le aspettative e dimostrando che innovazione e semplicità possono fare la differenza. “È una soddisfazione enorme – ha dichiarato Irene Savasta, premiata anche per la capacità tecnica oltre che per il gusto del piatto – soprattutto perché è il primo corso di cucina che frequento. Ho voluto mettermi in gioco per coltivare una passione, quella per la cucina vegetariana che affianco accanto alla mia professione di giornalista, e vincere con un piatto che utilizza anche ingredienti di riciclo mi rende ancora più orgogliosa. Ho scelto creatività e rispetto per la materia prima e sono felice che questo mi abbia portato alla vittoria”. Determinante il percorso formativo a Chiaramonte Gulfi all’interno del distaccamento dell’Istituto Principi Grimaldi di Modica, dove la Savasta è seguita dalla professoressa di cucina Gianna Ciulo e dalla professoressa di sala Luana Tascone, che hanno accompagnato e sostenuto il suo talento. Un risultato che diventa simbolo del valore della formazione anche in età adulta, come sottolinea la dirigente scolastica Claudia Terranova: “Questo traguardo dimostra come il nostro istituto riesca a formare con successo anche chi non è più in età scolare. Offriamo opportunità concrete a chi decide di rimettersi in gioco, e Irene rappresenta perfettamente questo spirito: passione, impegno e qualità possono portare a risultati straordinari”. Il trionfo della giornalista-studentessa Irene Savasta è una storia di riscoperta per la propria passione, ma anche il segno tangibile di una scuola che guarda avanti, capace di trasformare una passione in eccellenza. E dal concorso in provincia di Palermo arriva una certezza: il talento, quando è coltivato, trova sempre il modo di emergere.

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