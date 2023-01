E’ emergenza medici nei PTE della provincia di Ragusa: a Pozzallo, ce n’è uno solo

Medici ridotti al lumicino nei PTE della provincia di Ragusa. Una situazione che mette a rischio non solo la salute, ma anche la vita di tutti gli abitanti della nostra provincia. I PTE, soprattutto nei centri dove l’ospedale non è vicinissimo, hanno garantito la salvezza di chi si è recato in situazioni di grave emergenza e sono una grande fonte di tranquillità per tutta la cittadinanza.

E se i pronto soccorso sono in grande difficoltà, i PTE di fatto sono praticamente al lumicino, data la carenza di personale medico. A lanciare l’allarme è il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna: nel PTE della sua città, infatti, è rimasto un solo medico.



Tutte le ASP della Sicilia si stanno muovendo per cercare soluzioni al problema sicuramente difficile da risolvere. Tutto questo non può essere un’alibi.

In provincia di Ragusa è stato nominato un nuovo Commissario Straordinario dell’ASP dopo settimane e mesi di indecente precarietà soltanto da poco. Si auspica che a breve i sindaci e i vertici dell’Asp possano insieme affrontare una situazione che sta diventando sempre più ingestibile.