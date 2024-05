E’ arrivata a Palermo la motonave della legalità per commemorare la strage di Capaci

Questa mattina, in occasione della Giornata Nazionale della Legalità, che commemora l’anniversario della strage di Capaci, l’imbarcazione MareNostrum Dike è arrivata a Palermo. La MareNostrum Dike, un Oceanis 473 Clipper confiscato agli scafisti, è stata accolta da 200 studenti delle scuole siciliane. La Procura di Ragusa ha affidato l’imbarcazione all’Archeoclub d’Italia, che l’ha trasformata in un simbolo di legalità e in una “motovela della legalità”, come spiegato dal presidente nazionale dell’Archeoclub, Rosario Santanastasio.

Flora Rizzo, vicepresidente nazionale dell’Archeoclub d’Italia, ha illustrato che gli studenti avranno l’opportunità di conoscere la storia dell’imbarcazione, utilizzata in passato dai trafficanti di esseri umani, e le sue nuove finalità educative, focalizzate sulla promozione della legalità.

Il “viaggio” della motonave

Alle ore 16, presso la Cripta di San Giorgio dei Genovesi alla Cala di Palermo, gli studenti incontreranno Ferdinando Maurici, soprintendente del Mare, e Rosario Santanastasio per discutere della cultura del mare. Tra i presenti a bordo dell’imbarcazione ci sarà anche Umberto, un giovane dell’Area Penale di Napoli, che insieme ad altri ragazzi ha partecipato al progetto di riscatto sociale “Bust Busters”. Questo progetto, organizzato da MareNostrum e altre istituzioni, ha fornito ai giovani formazione teorica e pratica in vari ambiti, tra cui il pronto soccorso e le tecniche di immersione subacquea.

Francesca Esposito, referente delle Attività Sociali di MareNostrum e Archeoclub d’Italia, ha sottolineato l’importanza del progetto che ha permesso ai partecipanti di ottenere il brevetto da sub, aprendo loro nuove opportunità professionali come guide turistiche subacquee. Durante la visita, gli studenti potranno ascoltare la storia di rigenerazione di Umberto e conoscere la trasformazione della MareNostrum Dike da imbarcazione usata per il traffico di esseri umani a simbolo di memoria e legalità. A bordo saranno proiettati video e foto delle attività di riqualificazione ambientale delle aree costiere italiane e delle iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

