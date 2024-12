Due piloti ragusani trionfano al Rally Storico di Sanremo

I piloti ragusani Giuseppe Leggio e Rosario Gurrieri hanno trionfato nel 1° Raggruppamento del 39° Rally Storico di Sanremo con la loro BMW 2002 Ti. Alla loro prima partecipazione, nonostante condizioni meteo difficili e una concorrenza esperta, sono riusciti a ottenere una vittoria assoluta, portando in alto i colori di Ragusa, ben visibili sulla fiancata della loro vettura. Il loro exploit dimostra il talento e la determinazione dei piloti ragusani.

I due piloti sono stati ricevuti in Comune per essere omaggiati. Il sindaco Cassì e l’assessore Gurrieri hanno anche informato la cittadinanza di una notizia: Ragusa ospiterà una prestigiosa tappa del campionato di rally. Questa occasione non solo attirerà un vasto pubblico di appassionati e turisti, ma offrirà una grande visibilità al territorio, consolidando il legame tra la città e il mondo dei motori.

© Riproduzione riservata