Due nuovi mercati a Ragusa: uno tra via Ramelli e via Cultrone, l’altro allo slargo Laura Guastella

Due nuovi mercati arrivano nella città di Ragusa: uno vicino all’ospedale Giovanni Paolo II e l’altro all’impianto sportivo di contrada Petrulli. L’inaugurazione si svolgerà domani.



In particolare, alle ore 09.00 circa, si procederà all’inaugurazione del mercato allocato nello slargo compreso tra via Ramelli e via Cultrone (adiacente area giochi e area cani), mentre alle ore 15,30, del mercato allocato nello slargo Laura Guastella antistante l’impianto sportivo di cda Petrulli.



Il mercatino dello slargo Laura Guastella (Petrulli) rappresenta la prima esperienza a Ragusa di mercato pomeridiano, in cui si potranno trovare anche i prodotti offerti dal mercatino degli agricoltori prima allocati nello spazio del Teatro Tenda.



Il mercatino in prossimità dell’Ospedale Giovanni Paolo II sarà invece l’unico usufruibile dai consumatori nelle giornate del giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì mattina.