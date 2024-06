Due nuove aree destinate a parcheggi. Marina di Modica e Maganuco si preparano alla lunga stagione estiva

Due le finalità. Superare il gap che deriva dall’indisponibilità di piazza Mediterraneo per i lavori di riqualificazione della stessa ed offrire un maggior numero di parcheggi nelle borgate rivierasche che, nei mesi estivi, fanno il pieno di villeggianti e turisti. Alle tre aree individuate già nel 2019, quindi cinque anni fa, e rivelatesi fondamentali nella gestione del traffico veicolare e soprattutto dei parcheggi fra le frazioni di Marina di Modica e Maganuco quest’anno la giunta Monisteri ha deciso di reperire due nuove aree da destinare a parcheggi. Di fatto a quella di Maganuco (proprietà della Signora Corrada Lorenza), sita all’intersezione tra le vie Genova e Taormina, a quella di Marina di Modica in via degli Ammiragli (proprietà soc. “Vacanza Mediterranea srl”) ed a quella sempre di Marina di Modica in via del Laghetto angolo via Falconara (proprietà germani Aprile-Franza) si vanno ad aggiungere, già idonee e disponibili secondo gli uffici che hanno provveduto a formalizzare la documentazione preliminare che porta al comodato d’uso, altre due ampie aree. Aree che si trovano lungo la via Sanremo (proprietà Raimondo-Zaccaria) ed una sempre sua via Sanremo e dirimpettaia alla precedente (proprietà Penna-Terranova).

Si tratta di aree ad uso temporaneo che andranno ad aggiungersi alle precedenti garantendo una migliore fruizione della fascia costiera modicana.

Una maggiore offerta per gli stalli di sosta agli automobilisti che arriveranno a Marina di Modica ed a Maganuco. L’intervento finanziario costerà all’ente di palazzo San Domenico la somma di 16.620,00 euro Iva compresa.

