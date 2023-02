Due cuccioli di Labrador diventeranno cani guida per i non vedenti

Due cuccioli di labrador sono stati donati dal Rotary Club di Ragusa a due famiglie ragusane. Dopo 12 mesi, i cani saranno consegnati al centro regionale Helen Keller per l’addestramento con lo scopo di diventare cani guida per i non vedenti.

Il cane dopo i 10-12 mesi passati in famiglia per un primo percorso di socializzazione, ritorna a scuola per essere addestrato e, infine, per essere affidato alla persona non vedente che diventerà il suo conduttore.

CANI GUIDA, I CUCCIOLI SARANNO PREPARATI ALL’ADDESTRAMENTO

Massimo Russo, istruttore cane guida, ha spiegato che si tratta di un momento importante perché “l’affidamento da parte di queste persone che si occuperanno della crescita di questi cuccioli fino a un anno è fondamentale per prepararli all’addestramento del cane guida. Senza l’aiuto di queste persone il cane non può essere addestrato e di conseguenza il non vedente non potrà riacquistare l’autonomia e la libertà”.

Giuseppe Ruggeri, a nome di una delle famiglie affidatarie, ha spiegato il perché di questa scelta: “Abbiamo subito sposato questo progetto di volontariato e di servizio civile insieme anche ai nostri figli per affrontare il tema della disabilità in famiglia. L’idea di attuare questo servizio per le persone non vedenti è stata molto facile”.