Due borse di studio a Ragusa per chi vuole intraprendere la carriera in divisa

Due borse di studio per chi vuole provare ad intraprendere la carriera in divisa.

L’associazione AssOrienta e la scuola di preparazione Nissolino Corsi hanno indetto la 5ª edizione del concorso “Onore al Merito” per l’anno 2023, il cui bando prevede la premiazione di ragazzi e ragazze meritevoli con borse di studio per la preparazione ai concorsi in divisa.

Il concorso “Onore al Merito” è promosso da AssOrienta – Associazione Orientatori Italiani, impegnata da anni nel settore dell’orientamento allo studio e al lavoro presso le scuole secondarie di secondo grado.

Quest’anno saranno assegnate due borse di studio nella provincia di Ragusa per la frequenza dei percorsi di studio superiore alla Nissolino Corsi per l’A.A. 2023-2024.

CHI PUO’ PARTECIPARE

Al concorso per l’assegnazione delle Borse di Studio “Onore al Merito” possono partecipare concorrenti di entrambi i sessi in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadini italiani; aver compiuto il diciassettesimo anno di età e non aver superato il ventiseiesimo anno di età al 31 maggio 2024; aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2023-2024 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, previsto per l’ammissione ai corsi universitari.

La domanda di ammissione al concorso può essere inviata compilando il modulo presente al link https://www.nissolinocorsi.it/bando-concorso-onore-merito/ a partire da lunedì 17 aprile 2023 fino a lunedì 22 maggio 2023.

I partecipanti al concorso saranno tenuti ad affrontare un iter concorsuale che prevede due prove: una prova scritta di cultura generale e logica e un colloquio motivazionale-attitudinale. La prima prova scritta si svolgerà sul sito Nissolino Corsi a partire dalle ore 09 del giorno 23 maggio fino alle ore 23:59 del 24 maggio 2023. La seconda prova orale si terrà presso il centro di preparazione Nissolino Corsi di Ragusa in viale delle Americhe, 192. Le date di convocazione saranno comunicate successivamente.