Drone USA da Sigonella verso l’Iran: tensione altissima su Kharg

Un velivolo militare statunitense decollato dalla base di Sigonella sarebbe stato intercettato nei pressi dell’Isola di Kharg, uno dei punti più strategici per l’export energetico iraniano. La notizia, rilanciata da fonti internazionali tra cui l’agenzia Tass, inserisce direttamente la Sicilia nello scenario della crescente tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran.

Secondo le informazioni disponibili, si tratterebbe di un drone da ricognizione di ultima generazione, individuato mentre sorvolava le acque nei pressi dell’isola iraniana.

Kharg nel mirino: attacchi e nodo strategico del petrolio

Parallelamente, l’agenzia iraniana Mehr ha riferito di attacchi condotti da Stati Uniti e Israele proprio sull’isola di Kharg, senza tuttavia fornire dettagli sulle strutture colpite.

L’isola rappresenta il principale terminal petrolifero dell’Iran e uno snodo cruciale per l’export di greggio. La sua posizione strategica la rende un obiettivo sensibile in qualsiasi escalation militare nella regione.

Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali su eventuali danni o conseguenze operative.

Il drone MQ-4C Triton e il ruolo di Sigonella

Il velivolo segnalato sarebbe un Northrop Grumman MQ-4C Triton, piattaforma avanzata per la sorveglianza marittima e terrestre. Si tratta di un sistema in grado di monitorare vaste aree e raccogliere dati in tempo reale, fondamentale nelle operazioni di intelligence.

Il Triton opera spesso in sinergia con il Boeing P-8 Poseidon, utilizzato per missioni antisommergibile e controllo dei mari.

La possibile partenza da Sigonella conferma ancora una volta il ruolo strategico della base siciliana nello scacchiere militare internazionale.

Le parole di Trump e il rischio escalation

A rendere ancora più delicato lo scenario sono le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che in un’intervista al Financial Times ha ipotizzato un possibile controllo americano sull’isola di Kharg.

Secondo quanto riportato, Washington disporrebbe di diverse opzioni operative e avrebbe la capacità di conquistare rapidamente l’isola, alimentando i timori di un’escalation militare nella regione.

L’evoluzione della situazione resta incerta, ma il rischio di un allargamento del conflitto appare sempre più concreto.

Foto: TgCom24

© Riproduzione riservata