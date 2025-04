Droga in un motorino, arrestato anche un minorenne a Ragusa

Droga per le vie del centro storico di Ragusa, occultata fra le parti meccaniche di un motorino. Due giovani ragusani, un 21enne (P.D.) e un minorenne, entrambi con precedenti penali e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri. L’operazione, la seconda effettuata nell’ultima settimana, ha avuto luogo nel centro storico del capoluogo ibleo, dove i militari dell’Arma hanno eseguito una perquisizione all’interno di un’abitazione sospetta.

La droga occultata fra le parti meccaniche di un motorino

Qui, anche grazie al supporto operativo del Nucleo Cinofili di Nicolosi, sono stati rinvenuti complessivamente circa 70 grammi di droga, tra cocaina, in parte già suddivisa in dosi pronte per la vendita, e hashish. Durante il controllo sono stati sequestrati quattro bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, e una cospicua somma di denaro in banconote di piccolo taglio, ritenuta il provento dell’attività di spaccio. La droga era stata occultata in modo ingegnoso, tra le componenti meccaniche di un ciclomotore. Oltre alla droga, i Carabinieri hanno scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica cittadina, con un sofisticato bypass del contatore, per cui è stato contestato ai due anche il reato di furto aggravato di energia elettrica.

Il 21enne è stato condotto presso il carcere di Ragusa, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, mentre il minore è stato trasferito all’Istituto Penale per i Minorenni di Catania, in attesa delle decisioni del Tribunale per i Minorenni competente.

