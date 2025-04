Droga fra i banchi di scuola: hashish trovata in un istituto di Modica

Droga fra i banchi di scuola. E’ stata questa la scoperta effettuata dalla polizia nell’ambito di un’operazione mirata durante un blitz effettuato in un istituto superiore di Modica sorda.

Nel corso dell’operazione sono state rinvenute e sequestrate, a carico di ignoti, alcune dosi di hashish. Il controllo rientra in un’azione più ampia volta a scoraggiare lo smercio e il consumo di droghe tra i giovani, con particolare attenzione all’ambiente scolastico, considerato un fronte sensibile per la prevenzione delle devianze giovanili.

Ci saranno anche altri controlli



L’iniziativa si inserisce all’interno di un più ampio progetto promosso dalla Polizia di Stato e fortemente sostenuto dal Questore, che ha già dato il via a una serie di incontri nelle scuole con studenti e docenti. L’obiettivo è duplice: informare i giovani sui rischi legati all’uso di sostanze stupefacenti e contrastare fenomeni emergenti come bullismo, baby gang e altri comportamenti devianti.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni anche in altri istituti scolastici di Modica e del resto della provincia.

© Riproduzione riservata