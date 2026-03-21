Droga da Roma alla Sicilia: arrestata con oltre 30 chili di stupefacenti

Un ingente carico di droga destinato alla Sicilia è stato intercettato dalla Polizia di Stato durante un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di una trentacinquenne romana. La donna viaggiava a bordo di un’auto a noleggio con oltre 30 chilogrammi di sostanze stupefacenti nascosti in due borsoni nel bagagliaio.

L’operazione è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile, che da tempo avevano avviato attività investigative su un possibile trasporto di droga dal Centro Italia verso la Sicilia.

Il pedinamento tra traghetto e autostrada

Gli agenti hanno predisposto specifici servizi di osservazione nello scalo portuale di Messina e nel punto di imbarco dei traghetti a Villa San Giovanni.

Nella tarda serata di lunedì 16 marzo gli investigatori hanno individuato il veicolo sospetto a bordo di una nave traghetto diretta in Sicilia. Alla guida dell’auto c’era una donna che, durante le fasi di osservazione, è stata vista parlare con altri giovani, facendo ipotizzare che potesse viaggiare con alcuni complici.

Dopo lo sbarco nel porto di Messina, la conducente ha iniziato a effettuare diverse manovre repentine tra le vie cittadine nel tentativo di eludere eventuali pedinamenti, prima di imboccare l’autostrada Autostrada A18 Messina-Catania in direzione Catania.

L’auto “staffetta” e il blitz della Polizia

Durante il servizio di osservazione gli agenti hanno notato anche un secondo veicolo di grossa cilindrata con a bordo quattro persone che percorreva lo stesso tragitto e che effettuava manovre sospette, probabilmente per rallentare o disturbare l’attività di pedinamento.

Entrambi i mezzi sono stati fermati nei pressi del casello autostradale di Messina.

La perquisizione dell’auto a noleggio condotta dalla trentacinquenne ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di droga: 28 chilogrammi di hashish, oltre un chilogrammo di cocaina e circa due chilogrammi di marijuana, nascosti all’interno di due borsoni nel bagagliaio.

Denunciati i presunti complici

I quattro occupanti dell’altro veicolo, ritenuti una possibile staffetta della donna, tutti residenti a Roma, sono stati identificati e denunciati in stato di libertà con l’accusa di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Per uno di loro è scattata anche la denuncia per porto illegale di due coltelli.

La decisione del giudice

All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, il Gip del Tribunale di Messina, su richiesta della Procura distrettuale, ha convalidato l’arresto e disposto per la trentacinquenne la misura cautelare della custodia in carcere.

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