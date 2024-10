Dove andare a mangiare a Palermo: scopri i sapori autentici della città

Hai pianificato il tuo viaggio nella città di Palermo e vorresti scoprire dove poter assaggiare i piatti tipici? Sei alla ricerca di luoghi dalla qualità-prezzo conveniente che offrano specialità locali?

Ma, più in particolare, desideri spostarti tra i vari quartieri della città con più facilità? Allora, sei capitato nell'articolo giusto perché la cucina palermitana è una delle più ricercate in Italia.

L’Antica Focacceria San Francesco

L’Antica Focacceria San Francesco fu fondata nel 1834 ed è uno dei luoghi più conosciuti nella città di Palermo. Più precisamente, il luogo è situato nel quartiere Kalsa ed è piuttosto rinomato per la sua offerta di piatti popolari.

Le specialità più apprezzate tra i turisti sono il pane con la milza, le crocchette di patate ma anche il sanguinaccio, ovvero un dolce con base di cioccolato e sangue di maiale. L’Antica Focacceria San Francesco è, quindi, un simbolo della cucina locale.

Tuttavia, il ristorante offre anche ulteriori opzioni di piatti un po’ più elaborati come ad esempio la pasta con le sarde. Questo piatto è una tradizione della cucina palermitana ed è composta da sarde fresche, uvetta, pinoli e finocchietto selvatico.

Trattoria “Ai Cascinari”

Quando si parla di luoghi ideali in cui mangiare nella città di Palermo, non si può non nominare la Trattoria “Ai Cascinari” in cui è possibile provare l’originale cucina casalinga della città.

Il ristorante, infatti, è a conduzione familiare ed è possibile assaggiare le sarde a beccafico in cui le sarde sono ripiene di pangrattato, uvetta, aromi e pinoli. In alternativa, si può gustare una deliziosa pasta al forno con ragù, formaggio e melanzane.

Ciò da tenere presente è che il menù della trattoria varia a seconda della stagione. L’obiettivo è quello di offrire ai clienti prodotti freschi e genuini, ma significa anche che le specialità da scoprire sono tante altre.

Pasticceria Cappello

Se invece siete curiosi di scoprire i dolci tipici della cucina palermitana, un luogo che vale la pena visitare è la Pasticceria Cappello. Il posto è conosciuto per la Torta Settevelli, ossia un dolce con un mix di cioccolato e nocciole, simbolo della pasticceria in Sicilia.

Inoltre, quando si tratta di dolci, non si può lasciare la città di Palermo senza prima aver provato i cannoli siciliani ripieni di ricotta dolce o la cassata. Quest’ultima è un dolce con base pan di Spagna, pasta di mandorle, ricotta e frutta candita.

I prezzi della Pasticceria Cappello sono piuttosto accessibili e rendono questo posto una meta imperdibile per i turisti. Inoltre, la pasticceria è a pochi passi dal centro rendendola, quindi, facilmente raggiungibile.

L’Osteria Ballarò

Trovandoci sempre in centro, più precisamente vicino al mercato Ballarò, c’è un luogo ideale per chi è alla ricerca di un’esperienza che faccia respirare davvero le radici di Palermo. Il luogo è l’Osteria Ballarò.

Questo ristorante a gestione famigliare offre i classici piatti della cucina palermitana. È frequentato per queste ragioni anche da moltissimi palermitani oltre che da turisti. Si possono assaggiare le buonissime panelle, cioè frittelle a base di farina di ceci, ma anche le famose arancine palermitane che si differenziano da quelle catanesi.

Oltre, questi piatti ovviamente ne sono presenti molti altri a prezzi accessibili per tutte le tasche.

L’Osteria dei Vespri

Infine, ma non meno importante, l’Osteria dei Vespri è un altro dei luoghi in cui vale la pena andare a mangiare. Questo posto si differenzia da quelli visti in precedenza perché eccelle in un altro tipo di cucina, quella gourmet. Oltre piatti particolari però, si possono trovare anche i piatti tipici della tradizione palermitana.

Il ristorante si trova in Piazza Croce dei Vespri ed è possibile provare la caponata, cioè un contorno a base di pomodori, melanzane, capperi, olive, sedano e zucchero oppure il couscous di pesce.

L’Osteria dei Vespri è un ambiente dal tocco raffinato, ma allo stesso tempo anche con arredamenti moderni. Il luogo, infatti, è ideale per svolgere una cena elegante ma al tempo stesso anche accogliente.

Considerazioni finali

Palermo è una delle più grandi città del sud Italia con una storia millenaria.

