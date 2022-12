Dopo il furto, la generosità: donati 4 pc alla scuola “Capitano Biagio Puglisi” di Acate

Quattro PC portatili sono stati donati all’Istituto Comprensivo “Capitano Biagio Puglisi” di Acate.

La consegna dei Notebook è stata fatta dalla Segretaria Generale della FLC CGIL di Ragusa, Graziella Perticone a nome di tutta l’organizzazione sindacale, al Dirigente Scolastico, Prof. Salvatore Panagia.

La donazione è avvenuta nei locali della scuola dove alcuni alunni dell’Istituto, diretti dal Prof. Francesco Averna, hanno intervistato Graziella Perticone per un Podcast per la loro “Radio delle Idee”.

“Dopo i numerosi furti che si sono avvicendati durante le ultime settimane, in cui sono stati rubati monitor touchscreen e venti notebook, dichiara Graziella Perticone, la FP CGIL ha ritenuto compiere un gesto che possa servire come esempio per tutta la comunità educante e per tutta la città. Gesti così vili sono sicuramente da condannare: è assolutamente diseducativo privare i bambini e i ragazzi di mezzi ormai fondamentali per l’apprendimento e per lo svolgimento delle attività didattiche. Oltretutto le istituzioni scolastiche sono luoghi in cui dovrebbe essere posta al centro in primis la legalità e sicuramente questi atti distruggono la fiducia in chi da sempre è impegnato a divulgare i valori della nostra società”.