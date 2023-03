Dopo i monopattini, arrivano gli scooter elettrici. Ragusa diventa “motosharing”

La mobilità sostenibile e l’utilizzo delle energie rinnovabili sono diventati temi centrali nell’attuale dibattito sulla salvaguardia del pianeta e sulla necessità di ridurre l’impatto ambientale causato dai mezzi di trasporto tradizionali. In questo contesto, oggi a Ragusa è stato lanciato il nuovo servizio di sharing di moto 100% elettriche, promosso dalla start-up Innova Move, all’interno di un progetto finanziato dal GAL Terra Barocca attraverso la misura 6.4 C.

La nuova proposta di mobilità elettrica punta a offrire un servizio di trasporto sostenibile, pratico ed economico per chiunque desideri muoversi nella città di Ragusa e nei suoi dintorni. Il servizio si basa sull’utilizzo di moto elettriche personalizzate, che gli utenti potranno noleggiare grazie all’app Innova Move, disponibile per smartphone.

Per utilizzare il servizio, sarà sufficiente scaricare l’app, registrarsi tramite i propri documenti e attendere l’approvazione dell’account. Una volta registrati, gli utenti potranno salire in sella agli e-scooter elettrici, che saranno presenti in diverse zone della città, e pagare una tariffa al minuto solo per il tempo utilizzato nei propri spostamenti.

Si tratta di un’innovativa e sostenibile proposta che promette di rendere la città di Ragusa sempre più smart e green, e di incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto a zero emissioni di CO2. La mobilità elettrica è infatti un’alternativa concreta e concreta alle soluzioni di trasporto tradizionali, che contribuiscono in maniera significativa all’inquinamento dell’aria e all’aggravarsi dei cambiamenti climatici.

L’iniziativa di Innova Move si inserisce in un contesto più ampio di promozione della mobilità sostenibile, che coinvolge diverse realtà a livello nazionale e internazionale. Grazie alla diffusione di soluzioni innovative come il servizio di sharing di moto elettriche, sarà possibile contribuire in maniera significativa alla riduzione delle emissioni di CO2 e alla salvaguardia del pianeta, senza rinunciare alla comodità e alla praticità offerta dalla mobilità moderna.