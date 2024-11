Dopo 40 anni ancora insieme: la “reunion” degli ex allievi della scuola elementare “Monserrato” di Comiso

In Italia, ritrovarsi con i vecchi compagni di scuola è un evento raro ma carico di significato. Lo testimonia la recente “rimpatriata” di un gruppo di ex alunni della maestra Livia Cascone, che si sono riuniti a distanza di 40 anni per rivivere i ricordi della loro infanzia e adolescenza trascorsa insieme. Dopo aver condiviso otto anni di scuola, dalle elementari fino alla media alla scuola G. Verga di Comiso, questi ex compagni si sono ritrovati presso il suggestivo castello di Donnafugata per una serata di convivialità e rievocazione.

L’entusiasmo del gruppo

Con entusiasmo, il gruppo ha ricordato i momenti spensierati di un tempo, raccontandosi le esperienze della vita, i nuovi ruoli di genitori e nonni, ma anche riprovando la stessa gioia e allegria che li aveva legati allora. Nonostante gli anni e le diverse strade intraprese, il legame che li unisce è rimasto intatto, e l’incontro ha permesso di riscoprire il valore di un’amicizia autentica che supera il tempo.

Questo evento non è solo un ritorno al passato, ma un impegno a mantenere viva la connessione fra loro, con la speranza di potersi ritrovare ancora in futuro. Alla rimpatriata hanno partecipato: Maria Gabriella Cannata, Giuseppe Bruno, Concetta Occhipinti, Stefania Meli, Giovanni La Ferla, Giovanni Occhipinti, Raffaele D’iapico, Laura Bovini, Roberto Biscotto, Loredana Cilia, Clara Gurrieri, Giovannella Fava, Nunzia Cannata, Giuseppe Errigo, Giuseppe Diara, Giacomo Alessandrello, Gianni Latino, Salvatore Diara, Graziella Dibennardo, Elisa Cannizzo, Antonella Dimauro, Sandro Nifosì, Silvana Sansone e Laura Battaglia.

