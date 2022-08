Dopo 38 torna lo storico “Trofeo dei Lidi” iblei

A 38 anni di distanza dall’ultima edizione, torna lo storico “Trofeo dei Lidi” Iblei di pallacanestro.

Promosso dal Comune di Ragusa in collaborazione con la Delegazione Provinciale di Ragusa e con il Comitato Regionale FIP Sicilia, la XVIII edizione del torneo si disputerà nei giorni 23 e 24 agosto 2022 nel nuovo Centro Sportivo di Marina di Ragusa in via delle Sirene, con partite alle ore 20:00 e alle ore 22:00.

A contendersi il Trofeo saranno le selezioni di Caucana, Marina di Ragusa, Casuzze e Pozzallo.





Il “Trofeo dei Lidi” nacque nell’agosto del 1968, subito dopo la morte del giovane Salvatore Padua, su idea del fratello Adolfo e di tanti amici che decisero di ricordarlo organizzando un torneo di basket che, originariamente, si svolgeva lungo la strada principale di Donnalucata.



Quel rettangolo di gioco di ridotte dimensioni richiamò per tanti anni moltissimi appassionati, trasformando quel piccolo lido della costa sciclitana molto caro a Salvatore nella sede di uno dei più importanti tornei estivi della Sicilia, nonché campo di prova per gli atleti che la Virtus Ragusa di allora intendeva inserire nel proprio roster.