Dopo 20 anni al Comune di Ispica arriva una jeep per la protezione civile

Dopo 20 anni d’attesa anche il Comune di Ispica si è dotato di una jeep idonea a svolgere al meglio l’attività di protezione civile. La jeep è arrivata grazie al contributo del dipartimento regionale di protezione civile.

Durante una semplice cerimonia di consegna, l’assessore alla protezione civile Dott. Massimo Dibenedetto, alla presenza dell’Ing. Antonio Criscione del dipartimento regionale, ha simbolicamente consegnato il mezzo al sindaco Innocenzo Leontini e, di conseguenza, al coordinatore dei volontari del gruppo comunale Michele Peluso.

Il mezzo è già operativo

Già da oggi il mezzo sarà operativo per l’importante attività di avvistamento incendi che i Volontari svolgeranno al fine di contrastare il fenomeno delle fumarole e prevenire che anche piccoli fuochi diventino devastanti per il territorio e pericolosi per le persone. Si ricorda che dal 15 maggio è scattato il divieto di bruciare sterpaglie o scarti di vegetazione.

