Donne & Cinema: un incontro a Chiaramonte con la regista Annarita Campo

A Chiaramonte si parla di Donne e Cinema. E ospite d’eccezione sarà la regista di origini rosolinesi Annarita Campo. L’interessante incontro si terrà sabato 1 aprile alle ore 20.00 in Sala Sciascia ed è stato organizzato dall’associazione culturale femminile “8 marzo”, presieduta da Katia Puglisi. Un evento importantissimo, di grande valenza culturale, che mette al centro il ruolo fondamentale della donna nel mondo del cinema e di come alcuni temi delicati, come quello della violenza di genere, siano stati affrontati, a partire proprio dal lavoro della Campo.

CHI E’ ANNARITA CAMPO

Annarita Campo ha all’attivo ben 17 film che hanno ricevuto premi e riconoscimenti internazionali. Ha iniziato il suo lavoro di regista alla tenera età di 14 anni. Il suo più grande successo è il film del 2007 dal titolo “Nel cuore di una diva”, con Sandra Milo, prodotto con la compartecipazione della Polizia di Stato e sotto il patrocinio del Ministero per le Pari Opportunità. Ma da ricordare anche “Io, Alpino”, sempre prodotto dalla sua casa cinematografica, la South Pictures, e che ha visto la collaborazione dell’esercito italiano. Da non dimenticare l’ultimo suo film ancora in uscita, “L’altra metà di me sei tu”. Annarita Campo è anche attrice e ha diretto numerosi festival cinematografici. Ha lavorato anche per il teatro e la televisione. Nei suoi film sono stati anticipati temi importantissimi quali la violenza sulle donne e il bullismo e l’incontro che si terrà sabato 1 aprile sarà l’occasione per approfondire questa tematica. Dialogherà con la regista la giornalista Irene Savasta.