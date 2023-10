Donna pozzallese finisce in carcere per reati legati agli stupefacenti

Una donna pozzallese di 41 anni, sposata e con precedenti, è finita in carcere su ordine del tribunale di Ragusa per reati legati agli stupefacenti.

L’ARRESTO

I carabinieri l’hanno arrestata per aver violato ripetutamente le condizioni relative all’affidamento in prova ai Servizi sociali, che le era stato concesso come misura alternativa alla detenzione in carcere. Questa violazione ha comportato la sospensione dell’affidamento ai servizi sociali e il suo trasferimento presso la casa circondariale di Catania piazza Lanza, dove sconterà una pena di 1 anno, 5 mesi e 24 giorni di reclusione.