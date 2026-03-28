Donare sangue a Scicli diventa un gesto di gioia grazie ad Avis e Smile

Quattro appuntamenti, il 3, il 12, il 19 ed il 26 aprile, che andranno vissuti insieme durante e nel dopo donazione. Scicli si conferma ancora una volta la città della solidarietà. Ed a partire dal prossimo mese sperimenta l’inclusione con i ragazzi fragili dell’associazione Smile di Stefania Fiorilla. Saranno loro a ricevere e ad offrire la colazione dopo l’atto della donazione. Un momento di convivialità che porterà gioia ed energia. “E’ un motivo in più per donare a Scicli – annuncia il gruppo avisino cittadino – il sorriso metterà insieme due realtà ben radicate sul territorio con una collaborazione speciale. Grazie agli amici dell’Associazione Smile la donazione sarà… più dolce. I donatori saranno accolti dai ragazzi dell’associazione pronti ad accoglierti con la loro energia contagiosa. Perché donare il sangue è un atto d’amore, e riceverlo con un sorriso lo rende indimenticabile.

Ai donatori ci rivolgiamo con questo messaggio: non stai solo donando sangue, stai sostenendo l’inclusione e la gioia di stare insieme”.

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