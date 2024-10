Domenica di Carta: all’archivio di Stato di Ragusa si presenta il libro di Giovanni Modica

L’Archivio di Stato di Ragusa torna protagonista con una nuova iniziativa culturale in occasione della “Domenica di Carta” del 13 ottobre 2024, un evento promosso dal Ministero della Cultura per valorizzare il patrimonio archivistico e bibliografico nazionale. Durante la giornata, verrà presentato il libro di Giovanni Modica dal titolo “Una vita tra le rovine. Caucana, oasi del mondo antico”, che racconta la vita quotidiana nel villaggio di Caucana e in altri insediamenti della Sicilia, evidenziando la lunga continuità della cultura bizantina nella regione.

Nel suo libro, Modica esplora il vasto patrimonio archeologico e architettonico lasciato dai Bizantini in Sicilia, con particolare attenzione alla semplicità delle forme e alla ricchezza storica che va dal Medioevo fino all’Ottocento. La narrazione rappresenta un invito a riflettere sull’importanza di proteggere e conservare questi beni storici, intrecciando storia, arte e curiosità in un racconto che mantiene viva la memoria del passato.

Dopo i saluti istituzionali del Direttore dell’Archivio di Stato, Domenico Buzzone, già Direttore del Parco archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica, dialogherà con l’autore.

L’evento si terrà domenica 13 ottobre 2024 alle ore 10:30, presso la sede dell’Archivio di Stato in Viale del Fante, 7 a Ragusa. Per l’occasione, l’Archivio sarà aperto al pubblico dalle ore 09:00 alle ore 13:00, e i visitatori potranno anche ammirare la mostra dedicata al fondo Ajosa Pepi Statella, inaugurata il 28 settembre scorso.

Un’opportunità preziosa per gli appassionati di storia e cultura di immergersi nel passato antico della Sicilia.

